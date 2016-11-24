mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Поскользнулся, упал, очнулся - гипс и 420 тысяч рублей

24 ноября 2016, 09:33
Жительница Башкирии получит 420 тысяч рублей за падение на крыльце спорткомплекса.

Верховный суд Башкирии утвердил решение районного суда о выплате жительнице Кармаскалов морального ущерба в 420 тысяч рублей.

Год назад 30-летняя женщина поскользнулась на крыльце спорткомплекса «Экватор» в Кармаскалах. Результатом падения стали несколько переломов и ушибы, женщина провела на больничной койке несколько месяцев.

- Причиной несчастного случая стало ненадлежащее осуществление организацией работ по содержанию крыльца, в том числе очистке ступеней от льда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44