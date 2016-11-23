В Уфе условно осудили женщину, ограбившую судью из Чечни

Случай произошел в июле этого года в аэропорту Уфы. Из Москвы в столицу Башкирии приехал судья одного из районов Чеченской республики. Выходя из самолета, он забыл в кармашке сиденья борсетку, где было 311 тыс. руб. и документы. Жительница Башкирии увидела это и забрала борсетку себе.