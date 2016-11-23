Количество автобусов на дорогах Уфы сократилось вдвое



- С июня мы выписали более 90 тысяч протоколов на водителей автобусов, в день выписывается по 700-800 протоколов, - сообщил он сегодня на пресс-конференции. - За это время количество автобусов на дорогах в Уфе сократилось с десяти до пяти тысяч, те кто работал нелегально, боятся выходить на линию.

