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Количество автобусов на дорогах Уфы сократилось вдвое

23 ноября 2016, 14:26
В день на водителей автобусов составляется 700-800 протоколов.

Динар Гильмутдинов рассказал удалось ли изменить ситуацию с маршрутками после введения новых законов.


- С июня мы выписали более 90 тысяч протоколов на водителей автобусов, в день выписывается по 700-800 протоколов, - сообщил он сегодня на пресс-конференции. - За это время количество автобусов на дорогах в Уфе сократилось с десяти до пяти тысяч, те кто работал нелегально, боятся выходить на линию.

Поправки в статью 11.33 КоАП России, принятые полтора года назад, начали действовать в июле этого года. Они значительно увеличили штрафы для недобросовестных водителей общественного транспорта.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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