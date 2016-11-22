В Уфе парня до смерти забили коньками для фигурного катания

Взяв спортивную биту, мужчина пришел в квартиру к 21-летнему парню, избил его и вместе с сожительницей перевез жертву в автомобиле в микрорайон Максимовка. Уже там обвиняемый избил несчастного коньками для фигурного катания, от чего тот скончался на месте. Вместе с сожительницей и приятелем мужчина спрятал тело на затапливаемом берегу реки.