В Уфу вернулись девяностые

В прошедшие выходные в российских кинотеатрах начался показ фильма «Эластико». Криминальная мелодрама, о парне, футболисте от бога, воспитанного улицей и вынужденного прозябать в небольшом городке Приморья. Главная героиня Дарья, которую безумно любит Матвей, убеждает его уйти с улицы и начать заниматься в местном спортивном клубе. Главному герою фильма это даст возможность поехать на просмотр в столичный «Спартак». Но денег на поездку у Матвея нет, и он вынужден обратится к местным мафиози, которые дают ему возможность заработать.Дарья в тайне помогает ему в этом, но цена такой помощи - ссора с любимым человеком.