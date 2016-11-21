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Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»

21 ноября 2016, 16:05
В Уфе заканчивается благотворительная акция.

Уфимцы до 29 ноября смогут принять участие в акции «Подари ребенку книгу», которую проводит региональная благотворительная организация «Будь всегда рядом». Цель акции – помочь детям с особенностями развития.

- Купив даже самую простую, яркую, красочную книгу, мы поможем сделать мир особенного малыша ярче и разнообразнее! Принимаются только новые книги. Их можно передать любому сотруднику библиотеки, следует из сообщения пресс-службы администрации города.

Принести книги можно в модельную библиотеку№ 31 (Уфа, Кольцевая, 104).

Книги будут переданы детям на праздничном мероприятии 3 декабря.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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