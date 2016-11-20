Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем

- В жизни пьянство за рулём всегда заканчивается происшествием. Сами водители обычно выживают и обходятся лёгкими ссадинами. Основной удар при ДТП принимают на себя пассажиры и люди, в этот момент оказавшиеся рядом. Страшно подумать, какие масштабы могли иметь последствия вчерашней "пьяной" езды этих 147 человек. Назвать их автомобилистами - язык не поворачивается. Истинный автолюбитель такого себе не позволит!, - написал Динар Гильмутдинов.