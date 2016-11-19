В Башкирии бывшего депутата осудили за попытку убийства

Вообще сам депутат Калтасинского совета Башкирии Александр Михайлов был довольно известным в округе человеком и «неудобным» для местной власти. Так, в ходе последних выборов главы региона он поддерживал Раиля Сарбаева, был известен тем, что перед саммитами ШОС и БРИКС пытался попасть на прием к президенту страны, чтобы обсудить какие-то насущные вопросы района. По словам источника, тогда ему посоветовали не проявлять такое рвение, и он сначала вроде успокоился, но потом снова проявил такое стремление - и нарвался на неприятности. Перед саммитами он получил десять суток ареста, и стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти.