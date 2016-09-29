mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2016, 12:25

Published 29 сентября 2016, 12:25

Modified 3 февраля, 05:53

Updated 3 февраля, 05:53

Ирек Ялалов утвердил тарифы на новые услуги по захоронению

29 сентября 2016, 12:25
Они будут предоставляться сверх гарантированного перечня услуг.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал постановление о новых тарифах для муниципального комбината специализированного обслуживания. Они установлены для двух видов услуг.

Как следует из документа, эксгумация и перезахоронение останков (без услуг автотранспорта — прим.ред.) теперь будет стоит более 15 тысяч рублей. За кремацию тела с выездом агента в другой город придется заплатить пять тысяч рублей.

Напомним, несколько месяцев назад прокуратура обязала город обеспечивать бесплатное захоронение граждан. Услуги, по которым установлены новые тарифы, в гарантированный перечень услуг не входят.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика