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В Башкирии женщина за убийство 8-месячного малыша отправится в колонию

26 августа 2016, 16:31
Женщина зверски убила малыша, пока родители мылись в бане.

В июле 2015 года к 53-летней Гульнур Аккужиной в Зилаирский район Башкирии приехали родственники с 8-месячным ребенком. Вечером родители пошли в баню, оставив малыша с обвиняемой. Пьяная Аккужина избила ребенка и, держа его за ноги, ударяла по голове. После того, как малыш потерял сознание, она отнесла его во двор и спрятала у забора, скрывая следы преступления.

Вернувшись из бани, родители стали искать ребенка, вызвали полицию и обратились к соседям. Через некоторое время мальчика нашли в тяжелом состоянии и увезли в больницу, где он и умер.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, задержанная Аккужина оскорбила сотрудника полиции, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась и вину в совершении преступления не признала.

Суд приговорил Гульнур Аккужину к восьми годам и трем месяцами лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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