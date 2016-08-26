В Башкирии женщина за убийство 8-месячного малыша отправится в колонию

В июле 2015 года к 53-летней Гульнур Аккужиной в Зилаирский район Башкирии приехали родственники с 8-месячным ребенком. Вечером родители пошли в баню, оставив малыша с обвиняемой. Пьяная Аккужина избила ребенка и, держа его за ноги, ударяла по голове. После того, как малыш потерял сознание, она отнесла его во двор и спрятала у забора, скрывая следы преступления.