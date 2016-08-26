В Башкирии в этом году леса сгорело в четыре раза больше

По данным ведомства, это связано с увеличением активности грозовых разрядов. В 61 случае из 106 зарегистрированных пожары произошли именно по этой причине. Еще 22 пожара возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем. Также были зарегистрированы один переход огня со свалки мусора и два перехода от сельскохозяйственного пала. Причина еще 20 возгораний устанавливается.