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В Башкирии в этом году леса сгорело в четыре раза больше

26 августа 2016, 13:03
Это связывают с увеличением активности грозовых разрядов.

В Башкирии в этом году в три раза увеличилось количество лесных пожаров по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба регионального минлесхоза.

По данным ведомства, это связано с увеличением активности грозовых разрядов. В 61 случае из 106 зарегистрированных пожары произошли именно по этой причине. Еще 22 пожара возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем. Также были зарегистрированы один переход огня со свалки мусора и два перехода от сельскохозяйственного пала. Причина еще 20 возгораний устанавливается.

Всего в огне пострадало 413 га леса. Площадь, пройденная огнем, в этом году увеличилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

За предыдущие сутки ликвидировано 8 пожаров на площади 25 га, локализовано 4 пожара на площади 10,8 га (Кананикольский, Дюртюлинский и Зианчуринский лесхозы).

На данный момент 6 лесных пожаров на общей площади 60 га находятся на стадии ликвидации, сообщили в ведомстве.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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