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В Башкирии четверо погибли, отравившись неизвестной жидкостью

26 августа 2016, 10:20
Проводится доследственная проверка по факту смерти.

В период с 24 по 25 августа трое мужчин и одна женщина из села Якты-куль Абзелиловского района выпили жидкость коричневого цвета из канистры, которую нашли на мусорном полигоне. Все четверо скончались от отравления.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе следственного комитета республики сообщили, что назначены экспертные исследования для определения причин смерти людей, судебно-химическая экспертиза жидкости. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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