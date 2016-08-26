Уфимцы детскими песнями помогли больной раком

- Сначала мы около часа пели на остановке «Спортивная», как и планировали изначально, но там сборы были не очень, - рассказала «Медиакорсети» участница акции, одногруппница Регионы Мария Балашова. – Тогда мы поехали на площадь имени Салавата Юлаева, где продолжали петь часов до десяти. В общей сложности за три часа нам удалось собрать более десяти тысяч рублей. Все эти деньги перечислены на счет Регины. В дальнейшем мы планируем проводить такие акции еще.