mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Следователи ищут свидетелей убийства почтальона в Башкирии

26 августа 2016, 10:28
Они просят откликнуться автовладельцев, у которых могут оказаться видеозаписи с регистраторов.

Утром 20 августа в Кармаскалинском районе Башкирии убили 48-летнюю сотрудницу почты, которая выехала в Разъезд Ибрагимово для раздачи пенсий. И украли у нее сумку с 900 тысячами рублей.

Так как преступление совершили в условиях неочевидности, следователи просят откликнуться всех, кому известно о произошедшем хоть что-то. В том числе водителей, которые проезжали с 7 до 10 часов утра 20 августа по дороге Улукулево-Кабаково в любую сторону. Обладающим любой информацией, а возможно - и видео с видеорегистратора - необходимо позвонить по телефонам:

8 (347) 251-75-07 в дежурную службу следственного управления, в полицию по телефону: 279-39-02 или 02.

Напомним, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство».

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лица или лиц, причастных к их совершению, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07