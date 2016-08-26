Следователи ищут свидетелей убийства почтальона в Башкирии

Так как преступление совершили в условиях неочевидности, следователи просят откликнуться всех, кому известно о произошедшем хоть что-то. В том числе водителей, которые проезжали с 7 до 10 часов утра 20 августа по дороге Улукулево-Кабаково в любую сторону. Обладающим любой информацией, а возможно - и видео с видеорегистратора - необходимо позвонить по телефонам: