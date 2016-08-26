Раиль Сарбаев: С выборов меня снимали нагло, это был политический фарс

- Я не ожидал такой подлости от партии, хотя внутренне и морально был готов ко всем неожиданным «сюрпризам». Конечно, была некая опустошенность. Моим избирательным штабом и сторонниками была проведена большая работа. Ведь какой тогда был расчет моих оппонентов? Не пропустить меня через так называемый муниципальный фильтр. Но когда они увидели, что собраны уже 454 подписи и это был далеко не предел – в ход были пущены неконституционные приемы, заставившие меня сойти с дистанции. Видимо, тогда над администрацией президента Башкирии замаячила перспектива потерять власть и ответить перед народом за свои просчеты. Напротив, муниципальные депутаты, которые не испугались и отдали мне свои голоса, несмотря на жесточайшее давление со стороны республиканской власти, проявили мужество и твердую гражданскую позицию. Не хочу ворошить прошлое, но, тем не менее, мне до сих пор стыдно перед своими избирателями, перед депутатами, которые поддержали меня. Я не смог тогда отстоять свои права. Сильнее оказались те люди, кто сделал мое участие в досрочных выборах президента РБ невозможным, превратив главный институт демократии в ненужный политический фарс. Я тогда наивно предположил о возможности честной и конкурентной борьбы за пост главы региона с действующей администрацией Башкирии, которая, игнорируя посыл высшего руководства страны, сделала выборы руководителя республики, по сути дела, безальтернативными. Потом мне рассказали, что из Уфы начались звонки в администрацию президента России. Не знаю, что докладывали обо мне, какие «страшилки» рисовали, чего испугались? Но что случилось, то случилось.