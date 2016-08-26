Кандидаты от "Родины" пожаловались на перебор партии власти в комиссиях

Геннадий Шабаев процитировал слова члена ЦИК РФ Сироткина, который заявил, что в своей работе члены избирательных комиссий должны руководствоваться не только буквой закона, но и некоторыми морально-этическими нормами. Что под этим подразумевалось, Шабаев не пояснил. И еще мы узнали от него, что слова Сироткина поддержал и председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев, сказавший, что в республике к такой работе готовы.