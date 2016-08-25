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Житель Башкирии отправится в колонию строгого режима за «соль»

25 августа 2016, 09:11
Он приобрел наркотик для личного пользования.

Уфимский районный суд Башкирии признал виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч.2 ст. 222 УК РФ) Гунькина М, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Суд установил, что в декабре прошлого года гражданин Гунькин через сеть приобрел для личного употребления наркотик «соль» (наркотическое вещество метилэфедрон) весом 0,71 гр.

Запрещенное вещество было выявлено в аэропорту Уфы. Гунькин пытался пройти с ним через металлоискатель, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После употребления упомянутого наркотика вначале отмечается непродолжительный наркотический эффект, после чего воздействие препарата как бы прекращается, и потребитель принимает дополнительную дозу. Но наркотик накапливается в организме, и такие действия приводят к его сильной передозировке. Применение препарата приводит к возникновению тяжелой формы рака легких, а также развитию тяжелых осложнений многих иных заболеваний. Самый большой и непоправимый вред, который наносится наркотиком, в десятки раз превышает традиционные опиаты, значительно быстрее он вызывает зависимость и тяжелые, ярко выраженные последствия.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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