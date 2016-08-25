Житель Башкирии отправится в колонию строгого режима за «соль»

После употребления упомянутого наркотика вначале отмечается непродолжительный наркотический эффект, после чего воздействие препарата как бы прекращается, и потребитель принимает дополнительную дозу. Но наркотик накапливается в организме, и такие действия приводят к его сильной передозировке. Применение препарата приводит к возникновению тяжелой формы рака легких, а также развитию тяжелых осложнений многих иных заболеваний. Самый большой и непоправимый вред, который наносится наркотиком, в десятки раз превышает традиционные опиаты, значительно быстрее он вызывает зависимость и тяжелые, ярко выраженные последствия.