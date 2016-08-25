Выборы в Башкирии: Салаватский округ №7 – Сарбаев, Байгускаров и Кутлугужин

Многие политологи, после того как завершилась регистрация кандидатов, назвали Салаватский округ самым непредсказуемым.
Здесь все предварительные планы поломал бывший премьер-министр Правительства Башкортостана Раиль Сарбаев, который выдвинул свою кандидатуру, заручившись поддержкой партии «Справедливая Россия». Для жителей Зауралья Раиль Сарбаев - свой, родной, да и для других городов и районов, входящих в этот округ он отнюдь не чужой. Он ведет достаточно активную предвыборную кампанию. Многие с ностальгией вспоминают былые времена. И для Сарбаева – это несомненный плюс. Главный минус – то, что все силы административного ресурса брошены против кандидата от «Справедливой России». Сумеет ли бывший премьер – министр Башкирии мобилизовать все свои ресурсы и защитить голоса, поданные за него – покажет день выборов.
Кандидат от «Единой России» главный судебный пристав республики Зариф Байгускаров занимает также второе место в региональном партийном списке, и депутатское кресло в Государственной Думе себе обеспечил на 100%. Однако и он включился в активную фазу предвыборной борьбы. При этом по информации, которая приходит в нашу редакцию, за Байгускарова активно агитируют представители местных администраций, а главы сопровождают его в поездках по районам округа. Избирателям такая позиция власти может не понравиться.
Интересная ситуация и с кандидатом КПРФ Юниром Кутлугужиным. Он третий в региональном партийном списке и стать депутатом Госдумы, не победив как одномандатник, сможет только при очень хороших показателях своей партии. За Кутлугужина может также сыграть фактор административного ресурса, когда власть вдруг поймет, что Сарбаев реально может стать депутатом Госдумы. И бросит все ресурсы и на поддержку Кутлугужина. Впрочем, такой сценарий пока маловероятен. Анализируя ситуацию, можно отметить еще один положительный момент. Пока никто из этой тройки не допустил огульной критики своих конкурентов, и между ними идет настоящая предвыборная борьба.
Остальные шесть кандидатов, при всем нашем к ним уважении явно выступят лишь в роли статистов, которые не смогут оказать достойной конкуренции вышеперечисленной могучей тройке. ЛДПР сделали ставку на молодежь – помощницу депутата Сухарева Айгуль Ахметьянову, от «Родины» идет временно неработающий Радис Гумеров, партия Роста выдвинула предпринимателя Павла Машко, кандидатом «Зеленых» стал житель Булгаково Борис Махов. «Коммунистов России» представляет пенсионерка Нина Рамазанова, а «Патриотов России» - Ольга Сапожникова. При этом по информации, размещенной на сайте ЦИК РБ, у некоторых из них на избирательных счетах до сих пор нет ни копейки.
Эксперт, политолог Аббас Галлямов, считает, что основная борьба в округе пойдет между Сарбаевым и Байгускаровым.
- Главная особенность ситуации в Салаватском избирательном округе - столкновение там победителя праймериз «Единой России» Байгускарова с экс-премьером Сарбаевым. Если в остальных пяти округах единороссы никакой кампании не ведут, рассчитывая на рейтинг Путина и административный ресурс, то в Салаватском округе Байгускаров работает по-настоящему - у него насыщенная программа встреч с населением. Это несколько странно, поскольку заняв второе место в партийном списке сразу после Хамитова, он уже гарантировал себе депутатский мандат и сейчас мог бы не напрягаться. Тем не менее, он работает вовсю. Кампания Сарбаева оказалась гораздо более слабой, чем можно было ожидать. Во-первых, его штаб выбрал неправильную стратегию. Вместо того, чтобы противопоставлять «сильного» Сарбаева «слабому» Хамитову, вместо того, чтобы обещать навести порядок, он зачем-то занялся внедрением непонятно откуда взявшихся тем "независимости" и "гордости", а также обещанием "быть рядом в трудную минуту". Даже если за этими вещами и стоит какая-то идея, понятно, что на внедрение таких неочевидных идеологем нужно время, которого у кандидата нет. Да и денег придётся угробить на порядок больше, - считает Аббас Галлямов. - Тем не менее, экс-премьер остаётся экс-премьером и узнаваемость у него гораздо выше, чем у Байгускарова. Поэтому исход борьбы пока не предопределён. Ставки высоки; это не только цена одного мандата. "Единая Россия" не может допустить поражение победителя своих праймериз, это будет их полная дискредитация. "Грош цена вашему предварительному голосованию, - скажут в этом случае оппоненты, - если его победитель проигрывает в одномандатном округе". И именно для того, чтобы иметь возможность говорить это, все недовольные Хамитовым, а их немало, постараются помочь Сарбаеву победить. С учётом того, что большинство избирателей округа проживает в городах, а не на селе, а оппозиционные настроения в первых, как известно, гораздо сильнее, чем во вторых, исключать того, что Сарбаев все-таки сможет победить, нельзя.
Иную точку зрения высказал другой эксперт – политолог Дмитрий Михайличенко, которому больше импонирует кандидат от КПРФ Кутлугужин.
- Голосование в многонациональной Башкирии часто проходит по этническому принципу. Это важно в контексте анализа ситуации в Салаватском избирательном округе. Численность избирателей в этом округе– 490 241 (по данным БашЦИКа на 1 января 2016 г.) и 491 497 – по федеральным данным. Национальный состав: башкиры – 45,4 %; русские – 35,5 %; татары – 13,8 %. Другие (чуваши, мордва, украинцы и др. этносы) – 5,3 %. Не удивительно, что основные кандидаты здесь – этнические башкиры. И «Единая Россия», и КПРФ учли, таким образом, этнический фактор. Это единственный округ, в котором, на мой взгляд, «Справедливая Россия» выставила конкурентоспособного кандидата – Раиля Сарбаева. Несмотря на то, что Сарбаев способен мобилизовать электорат в Зауралье, у него высокий антирейтинг в других локациях округа, прежде всего в городах (Салават, Кумертау, Мелеуз), - подчеркивает Дмитрий Михайличенко. - В этих условиях для «Единой России» целесообразно отмобилизовать электорат в городах округа, учитывая, что только в Салавате, Кумертау, Сибае и Мелеузе проживает более 40 % избирателей. Если это произойдет, у Сарбаева будет немного шансов на победу. Многие говорят о том, что Сарбаев успешно работает с главами и даже якобы заручился поддержкой части из них. По моим сведениям, эта информация не соответствует действительности и похожа на запущенную политтехнологами «дезинформацию» (на профессиональном сленге «мульку»). Большинство глав в округе назначались уже при Хамитове, а вот замов рахимовского «призыва» в округе действительно много. Тем не менее, в республике с 2010 года выстроена властно-управленческая вертикаль, поэтому административный ресурс останется на стороне действующей власти. Из всех кандидатов лично мне импонирует Юнир Кутлугужин, обладающий высоким авторитетом среди коммунистов республики, особенно возрастных, чье мировоззрение сформировалось еще в советские годы. Кутлугужина, на мой взгляд, КПРФ незаслуженно задвинула в партийном списке КПРФ и его единственный шанс попасть в Госдуму – побороться в округе. В условиях, когда все реальные кандидаты одной национальности, этнический фактор нивелируется, а все решит, на мой взгляд, рейтинг партий.
В нашей следующей публикации мы закончим знакомить вас с кандидатами – одномандатниками в депутаты Госдумы. Остался Стерлитамакский округ. И далее обратимся к анализу партийных списков и вероятным шансам прохождения в парламент страны.