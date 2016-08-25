Выборы в Башкирии: Салаватский округ №7 – Сарбаев, Байгускаров и Кутлугужин

- Главная особенность ситуации в Салаватском избирательном округе - столкновение там победителя праймериз «Единой России» Байгускарова с экс-премьером Сарбаевым. Если в остальных пяти округах единороссы никакой кампании не ведут, рассчитывая на рейтинг Путина и административный ресурс, то в Салаватском округе Байгускаров работает по-настоящему - у него насыщенная программа встреч с населением. Это несколько странно, поскольку заняв второе место в партийном списке сразу после Хамитова, он уже гарантировал себе депутатский мандат и сейчас мог бы не напрягаться. Тем не менее, он работает вовсю. Кампания Сарбаева оказалась гораздо более слабой, чем можно было ожидать. Во-первых, его штаб выбрал неправильную стратегию. Вместо того, чтобы противопоставлять «сильного» Сарбаева «слабому» Хамитову, вместо того, чтобы обещать навести порядок, он зачем-то занялся внедрением непонятно откуда взявшихся тем "независимости" и "гордости", а также обещанием "быть рядом в трудную минуту". Даже если за этими вещами и стоит какая-то идея, понятно, что на внедрение таких неочевидных идеологем нужно время, которого у кандидата нет. Да и денег придётся угробить на порядок больше, - считает Аббас Галлямов. - Тем не менее, экс-премьер остаётся экс-премьером и узнаваемость у него гораздо выше, чем у Байгускарова. Поэтому исход борьбы пока не предопределён. Ставки высоки; это не только цена одного мандата. "Единая Россия" не может допустить поражение победителя своих праймериз, это будет их полная дискредитация. "Грош цена вашему предварительному голосованию, - скажут в этом случае оппоненты, - если его победитель проигрывает в одномандатном округе". И именно для того, чтобы иметь возможность говорить это, все недовольные Хамитовым, а их немало, постараются помочь Сарбаеву победить. С учётом того, что большинство избирателей округа проживает в городах, а не на селе, а оппозиционные настроения в первых, как известно, гораздо сильнее, чем во вторых, исключать того, что Сарбаев все-таки сможет победить, нельзя.