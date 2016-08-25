Выборы в Башкирии - кандидат в Иглино: «Дайте мандат и сами всё увидите»

Следующие выступающие были ещё более скучны и не вызвали интереса у слушателей. А вот когда пришло время отвечать на вопросы, зал оживился, но представитель ТИКа опять напомнил о регламенте, сказав, что каждому даётся по семь минут, а на конкретный вопрос по 30 секунд. В итоге больше всего вопросов собрал Идиятуллин, почти на все из них ответивший: «Дайте мандат и всё сами увидите».