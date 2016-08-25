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В Уфе чиновники пока не могут отменить вторую смену в школах

25 августа 2016, 11:35
Они объясняют это растущим числом учеников.

Уфимским чиновникам пока не удается решить проблему обучения школьников во вторую смены, и ближайшие время изменений в этом плане не предвидится. Об этом заявила сегодня начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова, выступая на августовском совещании педагогов города.

- Пока существенных изменений в этом плане нам добиться не удается, - признала Хаффазова. - Это связано с растущим числом обучающихся в городе. В этом году в школу пойдут на 3,2 тысячи детей больше, чем в прошлом году.

Ситуация, по словам Хаффазовой, может измениться, только когда в Уфе введут 13 новых школ на 12 тысяч мест. Четыре из них сейчас уже строят, еще девять планируется построить в ближайшие годы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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