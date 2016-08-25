У одного из погибших в Иркутске жителей Башкирии осталось трое детей

Вячеслав Иркабаев, один из жителей Мишкинского района Башкирии, погибших в Иркутской области, уехал туда в командировку 19 июня и совсем скоро должен был вернуться.
- Он был хорошим мужем и отцом. Своими руками построил дом и баню. Всем помогал, чем мог. Они уехали 19 июня. Там тоже все построили сами дом, столовую, баню. По новостям показывали, что в вагончике сгорели, но они жили в построенном доме. – рассказывает супруга погибшего Алеся Иркабаева.
По словам женщины, в последний раз он выходил на связь в минувшую пятницу за два дня до смерти, сказал, что всё хорошо и что скучает по детям.
Вячеслав Иркабаев работал вальщиком леса 8 лет, почти всё это время он провёл в командировках. У погибшего осталось трое детей 8, 10 и 14 лет. Тела погибших, по словам Иркабаевой, отправят из Иркутска в эту пятницу.
Редакция информационного агентства Медиакорсеть выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.