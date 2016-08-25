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У одного из погибших в Иркутске жителей Башкирии осталось трое детей

25 августа 2016, 09:30
Как говорит супруга погибшего, он был хорошим отцом и любящим мужем.

Вячеслав Иркабаев, один из жителей Мишкинского района Башкирии, погибших в Иркутской области, уехал туда в командировку 19 июня и совсем скоро должен был вернуться.

- Он был хорошим мужем и отцом. Своими руками построил дом и баню. Всем помогал, чем мог. Они уехали 19 июня. Там тоже все построили сами дом, столовую, баню. По новостям показывали, что в вагончике сгорели, но они жили в построенном доме. – рассказывает супруга погибшего Алеся Иркабаева.

По словам женщины, в последний раз он выходил на связь в минувшую пятницу за два дня до смерти, сказал, что всё хорошо и что скучает по детям.

Вячеслав Иркабаев работал вальщиком леса 8 лет, почти всё это время он провёл в командировках. У погибшего осталось трое детей 8, 10 и 14 лет. Тела погибших, по словам Иркабаевой, отправят из Иркутска в эту пятницу.

Редакция информационного агентства Медиакорсеть выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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