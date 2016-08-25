У одного из погибших в Иркутске жителей Башкирии осталось трое детей

- Он был хорошим мужем и отцом. Своими руками построил дом и баню. Всем помогал, чем мог. Они уехали 19 июня. Там тоже все построили сами дом, столовую, баню. По новостям показывали, что в вагончике сгорели, но они жили в построенном доме. – рассказывает супруга погибшего Алеся Иркабаева.