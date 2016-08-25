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Стало известно, как наградят олимпийцев из Башкирии Сафина и Ахматхузина

25 августа 2016, 16:46
Только республика заплатит за золото — 1,5 миллиона рублей, за бронзу — 500 тысяч рублей.

Власти Башкирии выплатят единовременные денежные премии призерам Олимпиады в Рио-де-Жанейро — рапиристам Тимуру Сафину и Артуру Ахматхузину, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу минспорта республики.

Премия за золотую медаль составит 1,5 млн руб., за «бронзу» - 500 тыс. руб.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что свои призовые спортсмены еще не получили, в настоящее время они оформляют необходимые для этого документы.

Также призеры Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получат белые автомобили BMW, сообщает агентство «Р-Спорт». Золотые медалисты станут обладателями BMW X6, серебряные — BMW X4, а бронзовые — BMW X3. Все экземпляры памятных моделей X-серии собраны в России на заводе в Калининграде.

Сегодня чемпионы находятся в Москве, где уже прошла встреча президента России Владимира Путина с олимпийцами.

Напомним, что башкирский рапирист Тимур Сафин на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевал бронзовую медаль в личном зачете, одержав победу над британцем Ричардом Крузом. В составе мужской сборной России по фехтованию Тимур Сафин и Артур Ахматхузин выиграли "золото", одержав победу над соперниками из сборной Франции.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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