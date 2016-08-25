Стало известно, как наградят олимпийцев из Башкирии Сафина и Ахматхузина

Напомним, что башкирский рапирист Тимур Сафин на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевал бронзовую медаль в личном зачете, одержав победу над британцем Ричардом Крузом. В составе мужской сборной России по фехтованию Тимур Сафин и Артур Ахматхузин выиграли "золото", одержав победу над соперниками из сборной Франции.