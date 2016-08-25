Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с питерским СКА

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» в гостях сыграет с питерским СКА.
История взаимоотношений клубов в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги насчитывает 17 матчей, в 12 из них сильнее были уфимцы. В прошлом сезоне команды встречались дважды - в Уфе и в Питере. В гостях уфимцы упустили победу, проиграв - 5:3, дома смогли вытащить матч лишь в овертайме - 2:1.
Основная интрига сегодняшнего матча - выйдет ли на лёд новичок команды, бывший игрок московского ЦСКА Игорь Макаров.
В первом матче сезона уфимцы на своём льду выиграли у череповецкой «Северстали» 3:2. После матча у многих спортивных экспертов возникло ощущение, что, несмотря на победу, уфимцы смотрелись на льду тяжело. Но тут нужно делать скидку на то, что это первый матч, ведь, как правило, форму хоккеисты набирают по ходу сезона. Смогут ли уфимцы дать бой питерскому клубу, узнаем уже сегодня вечером.
Прямую трансляцию матча смотрите сегодня в 20:50 уфимского времени на телеканале БСТ, альтернативная трансляция на КХЛ ТВ в 21:20.