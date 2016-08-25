Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с питерским СКА

В первом матче сезона уфимцы на своём льду выиграли у череповецкой «Северстали» 3:2. После матча у многих спортивных экспертов возникло ощущение, что, несмотря на победу, уфимцы смотрелись на льду тяжело. Но тут нужно делать скидку на то, что это первый матч, ведь, как правило, форму хоккеисты набирают по ходу сезона. Смогут ли уфимцы дать бой питерскому клубу, узнаем уже сегодня вечером.