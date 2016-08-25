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Рустэм Хамитов: В Башкирии стали жить дольше 70 лет

25 августа 2016, 10:20
По данным главы региона, общая смертность в республике снизилась на 6,4%.

Вчера, 24 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел расширенное заседание правительства республики, посвященное итогам социально-экономического развития региона за первое полугодие текущего года.

Коснулся глава региона и демографического вопроса. Он отметил, что в республике «сохраняется естественный прирост населения», а «общая смертность снизилась на 6,4%». Также, по его данным, существенно уменьшилась по сравнению с прошлым годом смертность детей до 1 года, она составила 6,1 промиле (количество умерших на тысячу новорожденных).

- В начале года впервые преодолён 70-летний рубеж ожидаемой продолжительности жизни в республике. Считаю, что в ближайшие годы мы можем и должны достичь планки в 72 года. На это нацелена программа, разрабатываемая сейчас нашим министерством здравоохранения, - отметил Рустэм Хамитов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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