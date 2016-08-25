Рустэм Хамитов: В Башкирии стали жить дольше 70 лет

Коснулся глава региона и демографического вопроса. Он отметил, что в республике «сохраняется естественный прирост населения», а «общая смертность снизилась на 6,4%». Также, по его данным, существенно уменьшилась по сравнению с прошлым годом смертность детей до 1 года, она составила 6,1 промиле (количество умерших на тысячу новорожденных).