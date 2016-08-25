На Башкирию надвигаются град и грозы

- При сильном ветре рекомендуем укрыться в подземных переходах и подъездных зданиях, не прятаться от ветра около стен домов во избежание падения шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - сообщили в пресс-служб МЧС по Башкирии.