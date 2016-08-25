На Башкирию надвигаются град и грозы

Завтра, 26 августа, после обеда местами по республике ожидаются ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с. Главное управление МЧС по республике рекомендует соблюдать правила безопасности, а именно ограничить выход из зданий, взять детей под особый контроль и не оставлять их без присмотра.
Температура воздуха ожидается ночью 13-18°C, днем 27-32°C. Ночью на дорогах ожидается дымка с видимостью 2-4 км.
- При сильном ветре рекомендуем укрыться в подземных переходах и подъездных зданиях, не прятаться от ветра около стен домов во избежание падения шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - сообщили в пресс-служб МЧС по Башкирии.