Ирек Ялалов: В Уфе снижается количество безработных

В Уфе количество зарегистрированных безработных в Центре занятости населения с начала года снизилось на 467 человек и составило 6,6 тысяч человек. Такие данные озвучил вчера на расширенном заседании правительства республики глава города Ирек Ялалов.
Снизился уровень регистрируемой безработицы на 0,13 процентных пункта (с 1,25 до 1,12%). Этому, по данным мэра города, способствовало участие в программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда РБ.
Также, по словам господина Ялалова, в городе проводится большая работа по вопросам соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы, легализации трудовых отношений.
- За отчетный период ликвидированы долги на 13 предприятиях на сумму более 28 млн руб. Особое внимание уделялось вопросам недопущения выплат заработной платы ниже прожиточного минимума, установленного правительством Башкирии. Была активизирована работа с убыточными предприятиями. Их количество сократилось на 24 единицы, - отметил Ирек Ялалов.