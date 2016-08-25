mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ирек Ялалов: В Уфе снижается количество безработных

25 августа 2016, 12:38
Мэр Уфы выступил на расширенном заседании правительства.

В Уфе количество зарегистрированных безработных в Центре занятости населения с начала года снизилось на 467 человек и составило 6,6 тысяч человек. Такие данные озвучил вчера на расширенном заседании правительства республики глава города Ирек Ялалов.

Снизился уровень регистрируемой безработицы на 0,13 процентных пункта (с 1,25 до 1,12%). Этому, по данным мэра города, способствовало участие в программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда РБ.

Также, по словам господина Ялалова, в городе проводится большая работа по вопросам соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы, легализации трудовых отношений.

- За отчетный период ликвидированы долги на 13 предприятиях на сумму более 28 млн руб. Особое внимание уделялось вопросам недопущения выплат заработной платы ниже прожиточного минимума, установленного правительством Башкирии. Была активизирована работа с убыточными предприятиями. Их количество сократилось на 24 единицы, - отметил Ирек Ялалов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07