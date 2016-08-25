44 населенных пункта Башкирии перейдут на индивидуальные системы отопления

В начале 2015 года в Башкирии приняли постановление по децентрализации системы отопления из-за высокого износа сетей и оборудования котельных в населенных пунктах республики, высокой стоимости услуг теплоснабжения низкого качества. В постановление внесены некоторые изменения - теперь в программу включено село Октябрьское Стерлитамакского района. Итого на индивидуальные системы отопления перейдут Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Дюртюлинский, Ишимбайский и Хайбуллинский районы.