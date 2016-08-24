В Уфе задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении двух ювелирных магазинов.
По версии следствия, весной этого года мужчина ограбил два магазина на улице Первомайской в Уфе. Нападения были совершены с интервалом в один месяц, в ходе каждого он угрожал продавцам пистолетом и забирал ювелирные украшения. Как сообщил сам задержанный, он сбывал награбленное в одном из ломбардов Екатеринбурга.
Примечательно то, что оперативники провели задержание, когда преступник собирался совершить очередное нападение. При нём были обнаружены медицинская маска, перчатки и пневматический пистолет. Судя по всему он направлялся в один из магазинов, ограбленных им ранее.