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В Уфе задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

24 августа 2016, 12:20
В результате двух нападений грабитель присвоил украшений на несколько миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении двух ювелирных магазинов.

По версии следствия, весной этого года мужчина ограбил два магазина на улице Первомайской в Уфе. Нападения были совершены с интервалом в один месяц, в ходе каждого он угрожал продавцам пистолетом и забирал ювелирные украшения. Как сообщил сам задержанный, он сбывал награбленное в одном из ломбардов Екатеринбурга.

Примечательно то, что оперативники провели задержание, когда преступник собирался совершить очередное нападение. При нём были обнаружены медицинская маска, перчатки и пневматический пистолет. Судя по всему он направлялся в один из магазинов, ограбленных им ранее.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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