В Уфе задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

По версии следствия, весной этого года мужчина ограбил два магазина на улице Первомайской в Уфе. Нападения были совершены с интервалом в один месяц, в ходе каждого он угрожал продавцам пистолетом и забирал ювелирные украшения. Как сообщил сам задержанный, он сбывал награбленное в одном из ломбардов Екатеринбурга.