В Уфе люди споют на улице для спасения девушки, больной раком

- Акцию с песнями на улице мы проводили уже не раз, она достаточно результативна, - рассказала «Медиакорсети» соорганизатор акции, одногруппница Регины Мария Балашова. – За несколько часов можно собрать от 20-ти тысяч рублей. Это только один из шагов в нашем плане по сбору денег. Мы не бросим Регину в ее беде и сделаем все возможное, чтобы ее спасти!