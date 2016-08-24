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В Уфе люди споют на улице для спасения девушки, больной раком

24 августа 2016, 11:13
Все желающие смогут присоединиться к благотворительной акции.

Сегодня, 24 августа, на остановке Спортивная в Уфе пройдет необычная благотворительная акция. Люди соберутся для того, чтобы петь добрые детские песни и просить деньги у прохожих. Таким образом организаторы акции планируют помочь 25-летней Регине Нуртдиновой. Молодой девушке поставили страшный диагноз – рак матки.

Регина – человек достаточно известный в среде уфимских пиарщиков. Молодая девушка – арт-директор шоу-бара «Тема-бар» и паба Dublin. О своей болезни она узнала в апреле, тогда же друзья организовали срочный сбор средств: общими усилиями в кратчайшие сроки удалось собрать 1,5 миллиона рублей. Сейчас Регина уехала в одну из клиник Израиля на обследование. Но это только начало трудной борьбы: врачи должны определить, какое лечение необходимо, а это значит, что денег понадобится как минимум столько же, сколько было собрано.

- Акцию с песнями на улице мы проводили уже не раз, она достаточно результативна, - рассказала «Медиакорсети» соорганизатор акции, одногруппница Регины Мария Балашова. – За несколько часов можно собрать от 20-ти тысяч рублей. Это только один из шагов в нашем плане по сбору денег. Мы не бросим Регину в ее беде и сделаем все возможное, чтобы ее спасти!

Присоединиться к акции может каждый желающий. Помочь также можно, перечислив деньги на карту Сбербанка с номером 5469060014084872 Регина Радиковна Н и 4276060017690713 Елена Анатольевна Н.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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