В Сибае создадут всероссийский союз башкирской молодежи

27 августа в Сибае Всемирный курултай башкир проводит межрегиональный форум «Башкирский народ для блага и процветания в России». В его рамках пройдет первый съезд всероссийского союза башкирской молодежи. По словам председателя Всемирного курултая башкир Амира Ишемгулова, новая общественная организация должна сплотить вокруг себя молодых башкир, проживающих во всех регионах страны. Правда, смущает тот факт, что новая общественная структура, хоть и преследует благие цели, создается под контролем власти.
- Мы согласовали проведение мероприятия со всеми государственными структурами, - отметил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» Амир Ишемгулов. – И Всемирный курултай башкир, конечно, не может обойтись без государственной поддержки.
На встрече с журналистами мы спросили у Амира Ишемгулова, как он относится к отмене другого молодежного форума. Напомним, что две недели назад в Башкирии чиновники администрации главы республики и министерства образования региона пытались запретить проведение в Уфе Молодежного образовательного пространства «UfaForum». Скандал с запретом дошел до Рустэма Хамитова, который, по данным наших источников, был крайне недоволен поведением своих подчиненных. И, видимо, чиновники администрации главы Башкирии срочно решили создать новый подконтрольный им союз башкирской молодежи, придав ему статус всероссийского.
Председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов считает, что молодые ребята взялись проводить свой форум, не имея организационного опыта и не заручившись поддержкой властных структур.
– Они даже ко мне не обращались, - отметил Амир Ишемгулов.
Напомним, с руководством гимназии-интерната имени Рами Гарипова у организаторов Ufaforumа была договоренность, что гимназия предоставляет им свою площадку при условии согласования мероприятия в министерстве образования РБ. Организаторами были направлены письма, как в гимназию, так и в министерство. Устные договоренности о проведении мероприятия с исполнителями в министерстве были достигнуты. Но, к сожалению, молодые ребята не потребовали сразу письменных гарантий этих договоренностей. Это было их ошибкой, и за день до начала форума организаторами пришло уведомление об отрицательном решении министра образования. После того, как об этом скандале написали СМИ, в том числе и наше информагентство, проведение форума поддержали республиканские власти, передвинув его на сентябрь.
На форум «Башкирский народ для блага и процветания в России», который проведет в Сибае Всемирный курултай башкир, приглашены около 500 участников.
- На съезде всероссийского союза башкирской молодежи будет утвержден устав организации, выбран руководитель и его заместители, созданы комиссии, а также 35-40 руководящих групп. Такая организация необходима для объединения башкирской молодежи России. Структура поможет сформировать у молодых людей активную жизненную позицию, возродить традиции и обычаи башкирского народа, — отметил Амир Ишемгулов.