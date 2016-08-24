В Сибае создадут всероссийский союз башкирской молодежи

Напомним, с руководством гимназии-интерната имени Рами Гарипова у организаторов Ufaforumа была договоренность, что гимназия предоставляет им свою площадку при условии согласования мероприятия в министерстве образования РБ. Организаторами были направлены письма, как в гимназию, так и в министерство. Устные договоренности о проведении мероприятия с исполнителями в министерстве были достигнуты. Но, к сожалению, молодые ребята не потребовали сразу письменных гарантий этих договоренностей. Это было их ошибкой, и за день до начала форума организаторами пришло уведомление об отрицательном решении министра образования. После того, как об этом скандале написали СМИ, в том числе и наше информагентство, проведение форума поддержали республиканские власти, передвинув его на сентябрь.