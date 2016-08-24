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В Иркутске заживо сгорели четыре жителя Башкирии

24 августа 2016, 12:10
Все четверо приехали в Иркутскую область на заработки.

Накануне в Иркутской области загорелся строительный вагончик. Когда пожарные службы ликвидировали возгорание, внутри обнаружили тела четверых жителей Башкирии.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, все четверо приехали в область на заработки. По предварительной версии, один из погибших пытался развести в печи огонь, при этом использовал бензин. Вагончик выгорел полностью за несколько минут.

Напомним, ранее в Татарстане в автоаварии погибли двое молодых людей из Башкирии, которые также, по версии родственников, отправились туда на заработки.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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