В Башкирии разгорается скандал вокруг хоккея

- В конце августа этого года четыре сельские команды, выступающие в Детской хоккей лиге Башкортостана, должны были принять участие в предсезонном турнире, - рассказал Александр Николаев. - Ребята ждали возможность сыграть в хоккей на искусственном льду целое лето. Но эту мечту у них украли. Под угрозой оказался вообще весь хоккейный сезон, все турниры, проводимые под эгидой Федерации хоккея Башкортостана для детей и взрослых, играющих на любительском уровне. Причина – неожиданное лишение организации официальной аккредитации от Министерства молодежной политики и спорта РБ. Это решение было принято 15 августа на специальном заседании ведомства. В нарушении всех норм и законов комиссия при министерстве молодежной политики и спорта РБ провела совещание, на котором в результате непроверенных и неподтвержденных фактов и грязных сплетен со стороны людей, зависимых от А. Семака и действующих по его указке, приняла решение о приостановлении аккредитации РОО «Федерации хоккея РБ», что поставило под угрозу срыва весь план работы на предстоящий сезон. Республиканская федерация хоккея данный факт приняла, как удар ножом в спину. Проводить без аккредитации турниры теперь она не имеет права. А «посодействовала» ей в этом конкурирующая фирма – «Объединенная федерация хоккея РБ», возглавляемая Вадимом Кашаповым, но созданная известным в прошлом хоккеистом, ее идейным вдохновителем Александром Семаком.