В Башкирии разгорается скандал вокруг хоккея

15 августа в минспорта республики состоялось заседание аккредитационной комиссии ведомства, на которой было принято решение о приостановлении государственной аккредитации Федерации хоккея Республики Башкортостан. Эта общественная организация была аккредитована в минспорта 27 марта 2015 года.
Официальная причина такого решения указана в протоколе заседания комиссии (имеется в редакции):
«РОО «Объединенная Федерация хоккея Башкирии» отметила, что в сложившейся ситуации, в связи с бездеятельностью РОО «Федерация хоккея РБ» под угрозой находится не только развитие хоккея в Республике Башкортостан», но и организация, проведение спортивных мероприятий, запланированных на сезон 2016/17 года».
На заседании замминистра молодежной политики и спорта Павел Муслимов «подчеркнул, что имеющиеся нарушения со стороны РОО «Федерация хоккея РБ» являются основаниями для приостановления министерством молодежной политики и спорта РБ государственной аккредитации». Из протокола заседания комиссии также следует, что на Федерацию хоккея РБ в минспорта поступали различные жалобы от хоккейных клубов «Торос», «Орлан, «Горняк», от клуба «Золотая шайба» и Ночной хоккейной лиги.
Руководителя Федерации хоккея РБ Александра Николаева, по его словам, на заседание аккредитационной комиссии, где решалась судьба возглавляемой им федерации, не пригласили.
И вот его версия происходящих событий.
- В конце августа этого года четыре сельские команды, выступающие в Детской хоккей лиге Башкортостана, должны были принять участие в предсезонном турнире, - рассказал Александр Николаев. - Ребята ждали возможность сыграть в хоккей на искусственном льду целое лето. Но эту мечту у них украли. Под угрозой оказался вообще весь хоккейный сезон, все турниры, проводимые под эгидой Федерации хоккея Башкортостана для детей и взрослых, играющих на любительском уровне. Причина – неожиданное лишение организации официальной аккредитации от Министерства молодежной политики и спорта РБ. Это решение было принято 15 августа на специальном заседании ведомства. В нарушении всех норм и законов комиссия при министерстве молодежной политики и спорта РБ провела совещание, на котором в результате непроверенных и неподтвержденных фактов и грязных сплетен со стороны людей, зависимых от А. Семака и действующих по его указке, приняла решение о приостановлении аккредитации РОО «Федерации хоккея РБ», что поставило под угрозу срыва весь план работы на предстоящий сезон. Республиканская федерация хоккея данный факт приняла, как удар ножом в спину. Проводить без аккредитации турниры теперь она не имеет права. А «посодействовала» ей в этом конкурирующая фирма – «Объединенная федерация хоккея РБ», возглавляемая Вадимом Кашаповым, но созданная известным в прошлом хоккеистом, ее идейным вдохновителем Александром Семаком.
Затяжная война двух хоккейных федераций, по словам Николаева, длится уже более года.
- На одной из встреч Александр Семак пригрозил, если я не уйду с поста председателя организации, то он сделает все, чтобы Федерация хоккея РБ осталась без какого-либо финансирования, - рассказал Александр Николаев. - Фонд социальных программ РБ, прежде перечислявший средства на проведение соревнований и прочие хоккейные нужды, это делать внезапно перестал. Однако вовремя подоспела помощь от ПАО АНК «Башнефть», и некоторые календарные мероприятия в 2015-м году удалось все-таки провести. После того, как руководство республики отстранило Семака от должности генерального директора ХК «Салават Юлаев», Федерация хоккея РБ стала ждать мирного разрешения ситуации. Однако и новый гендиректор ХК «Салават Юлаев» Валерий Нургутдинов, видимо, наслушавшись Семака, ставшего к тому времени его замом, продолжил оказывать давление на Николаева. Между тем Семак стал с еще более активным рвением создавать проблемы Федерации. С помощью угроз он заставил уволиться и перейти на работу в Объединенную федерацию хоккея РБ ряд сотрудников. Начал оказывать давление на членов федерации и их детей, занимающихся в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев». В результате – хаос, деморализация деятельности Федерации хоккея РБ, которое длится уже полгода.
Александр Семак для комментариев в момент подготовки материала был недоступен, мы готовы предоставить ему возможность высказать свою точку зрения на происходящие события.
Сам Николаев не раз обращался к руководству Федерации хоккея России с заявлениями о постоянном прессинге со стороны Объединенной федерации хоккея, к известным хоккейным функционерам. Последнее письмо он написал председателю правления ФХР Аркадию Ротенбергу с просьбой разобраться в возникшей ситуации, которая внесла раскол внутри башкирского хоккея. В нем он сообщил о достижениях и результатах работы Федерации хоккея РБ за последние годы, о том, как создавались Детские и Юношеские лиги, в которых сейчас выступают тысячи простых мальчишек из глубинки, как рождалась любительская лига, о различных турнирах, хоккейных проектах, семинарах для судей и молодых специалистов и множестве других проведенных и планируемых мероприятиях.
В своем письме Ротенбергу Николаев подчеркивает, что деятельность двух федераций по одному виду спорта противоречит закону о физической культуре и спорту РФ.
- Данная практика идет только во вред отечественному хоккею, и она не должна получить свое распространение в стране, - считает Александр Николаев. - Федерация хоккея России рискует потерять свою целостность. Таким образом деятели, создавая альтернативные организации, идут вразрез принятой федеральной программы по развитию хоккея в России.
Инициативная группа родителей детей, занимающихся хоккеем, члены Федерации хоккея РБ написала письмо Владимиру Путину с просьбой не дать погибнуть детско-юношескому хоккею в регионе. Были написаны письма и в генеральную прокуратуру России и прокуратуру Башкортостана с просьбой провести прокурорскую проверку деятельности «Объединенной Федерации хоккея РБ» и принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ.
Но тут случилось то, что случилось. Напомним, ранее руководители ряда спортивных федераций обратились к главе Башкирии Рустэму Хамитову с просьбой о личной встрече, чтобы обсудить наболевшие проблемы.