Свидетеля избиения человека в Уфе могут привлечь к ответственности

Ufa-Room сообщил о недавно произошедшем неприятном случаев Уфе. Житель Уфы увидел с балкона, как избивают лежачего человека, вызвал полицию, а спустя полторы недели ему позвонили из прокуратуры.
В письме уфимца, опубликованном на сайте, подробно описаны действия мужчины.
Увидев ночью с балкона, как толпа пинает лежачего с угрозами застрелить, мужчина позвонил в полицию. Через 8-9 минут, по его словам, оператор взял трубку. Избивать потерпевшего к тому времени уже закончили. Оператор взял у звонившего заявку, мужчина представился Петровым Петром Петровичем, решив, что сотрудникам правоохранительных органов его настоящее ФИО совершенно ни к чему. Через 10 минут наряд приехал, свидетель избиения рассказал все, что видел.
Через 1,5-2 недели ему позвонили из прокуратуры и попросили подписать какие-то бумаги. Мужчина объяснил, что названные им имя и фамилия были вымышленными, на что в прокуратуре ответили, что могут составить на него протокол за дачу ложных показаний.
Теперь уфимец ждет повестки.