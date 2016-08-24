Свидетеля избиения человека в Уфе могут привлечь к ответственности

Увидев ночью с балкона, как толпа пинает лежачего с угрозами застрелить, мужчина позвонил в полицию. Через 8-9 минут, по его словам, оператор взял трубку. Избивать потерпевшего к тому времени уже закончили. Оператор взял у звонившего заявку, мужчина представился Петровым Петром Петровичем, решив, что сотрудникам правоохранительных органов его настоящее ФИО совершенно ни к чему. Через 10 минут наряд приехал, свидетель избиения рассказал все, что видел.