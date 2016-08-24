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Свидетеля избиения человека в Уфе могут привлечь к ответственности

24 августа 2016, 13:46
Мужчине угрожали наказанием за дачу ложных показаний.

Ufa-Room сообщил о недавно произошедшем неприятном случаев Уфе. Житель Уфы увидел с балкона, как избивают лежачего человека, вызвал полицию, а спустя полторы недели ему позвонили из прокуратуры.

В письме уфимца, опубликованном на сайте, подробно описаны действия мужчины.

Увидев ночью с балкона, как толпа пинает лежачего с угрозами застрелить, мужчина позвонил в полицию. Через 8-9 минут, по его словам, оператор взял трубку. Избивать потерпевшего к тому времени уже закончили. Оператор взял у звонившего заявку, мужчина представился Петровым Петром Петровичем, решив, что сотрудникам правоохранительных органов его настоящее ФИО совершенно ни к чему. Через 10 минут наряд приехал, свидетель избиения рассказал все, что видел.

Через 1,5-2 недели ему позвонили из прокуратуры и попросили подписать какие-то бумаги. Мужчина объяснил, что названные им имя и фамилия были вымышленными, на что в прокуратуре ответили, что могут составить на него протокол за дачу ложных показаний.

Теперь уфимец ждет повестки.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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