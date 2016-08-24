Сады под Нефтекамском не снесут из-за платной дороги

- Мы отстояли наши участки, - сообщил сегодня «Медиакорсети» заместитель СНТ «Лесная дача» Владимир Девятов. – Мы два раза встречались в Нагорным (Владимир Нагорный, вице-премьер правительства Башкирии – прим.ред.). После этого нам позвонили из проектного института, и сказали, что проект изменили. Трасса пройдет на 200 метров южнее, чем планировалось. В эту субботу пройдут новые общественные слушания Спасибо большое вашему, изданию, вы нам очень помогли!