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Сады под Нефтекамском не снесут из-за платной дороги

24 августа 2016, 09:50
В проект внесены изменения, теперь предстоят новые общественные слушания.

В проект северо-восточного обхода Нефтекамска внесены изменения. Сады, которые планировалось снести, чтобы построить платную дорогу, останутся на своем месте. Такое решение было принято в правительстве Башкирии после встреч владельцев участков с вице-премьером Владимиром Нагорным.

- Мы отстояли наши участки, - сообщил сегодня «Медиакорсети» заместитель СНТ «Лесная дача» Владимир Девятов. – Мы два раза встречались в Нагорным (Владимир Нагорный, вице-премьер правительства Башкирии – прим.ред.). После этого нам позвонили из проектного института, и сказали, что проект изменили. Трасса пройдет на 200 метров южнее, чем планировалось. В эту субботу пройдут новые общественные слушания Спасибо большое вашему, изданию, вы нам очень помогли!

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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