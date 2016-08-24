Рустэм Хамитов: В Уфе надо построить еще три моста

На расширенном заседании правительства глава Башкирии Рустэм Хамитов коснулся темы строительства новых мостов в Уфе.
- В Уфе с вводом второго Затонского моста расширятся перспективы жилищного строительства, улучшится транспортная ситуация, - сказал он. - Основные работы по мосту завершены, и в октябре мы сдадим объект. Большую поддержку оказал минтранс России, выделив 1,5 млрд рублей.
- Для дальнейшего развития нашей столицы, удобства уфимцев надо построить в городе ещё как минимум три моста, - отметил Рустэм Хамитов. - Считаю, что нам по силам в срок до 2025 года решить эту важную задачу.