Рустэм Хамитов - самый богатый кандидат в Госдуму от парламентских партий

Лидер предвыборного списка «Справедливой России» Гаджимурад Омаров, по данным ЦИК РФ, ничего не заработал в прошлом году. Однако, ему принадлежат 12 земельных участков, в том числе три в Дагестане общей площадью 47,5 тыс кв м, девять в Московской области — 19,94 тыс кв м, восемь жилых домов, в том числе три в Дагестане общей площадью 878,1 квм, пять — в Московской области 7,3 тыс кв м, доля в квартире общей площадью 111,9 кв м в Дагестане. Также ему принадлежит «иное недвижимое имущество» общей площадью 4,43 тыс кв м в Дагестане, а в Московской области — 836,8 кв. м. Также ему принадлежит автомобиль ПОРШЕ КАЙЕН 2011 года. На его банковских счетах находится 9,16 тыс руб.