Рустэм Хамитов - самый богатый кандидат в Госдуму от парламентских партий

Глава республики Рустэм Хамитов оказался самым богатым кандидатом, возглавившим региональные выборные списки парламентских партий в Башкирии на выборах в Госдуме. Это следует из опубликованных данных о доходах и имуществе кандидатов.
Как следует из данных ЦИК РФ, доход Рустэма Хамитова за 2015 год составил 7,64 млн руб. Этот доход получен из четырех источников: администрация главы РБ, Пенсионный фонд РФ, ПАО «ВТБ24», «Промтрансбанк». Господину Хамитову принадлежит земельный участок в Башкирии общей площадью 3,7 тыс. кв. м. и жилой дом общей площадью 25,7 кв.м. Кроме того, у него имеется квартира в Москве, находящаяся св совместной собственности, общая площадь квартиры составляет 120,5 кв. м. На счетах банках у господина Хамитова имеется 20,7 млн руб.
Первое лицо партийного списка ЛДПР депутат Госдумы Иван Сухарев в прошлом году заработал 4,75 млн руб. На его банковских счетах находится 187,7 руб. Сведения о другом имуществе не отражены.
Лидер предвыборного списка «Справедливой России» Гаджимурад Омаров, по данным ЦИК РФ, ничего не заработал в прошлом году. Однако, ему принадлежат 12 земельных участков, в том числе три в Дагестане общей площадью 47,5 тыс кв м, девять в Московской области — 19,94 тыс кв м, восемь жилых домов, в том числе три в Дагестане общей площадью 878,1 квм, пять — в Московской области 7,3 тыс кв м, доля в квартире общей площадью 111,9 кв м в Дагестане. Также ему принадлежит «иное недвижимое имущество» общей площадью 4,43 тыс кв м в Дагестане, а в Московской области — 836,8 кв. м. Также ему принадлежит автомобиль ПОРШЕ КАЙЕН 2011 года. На его банковских счетах находится 9,16 тыс руб.
Первый в списке кандидатов от КПРФ Александр Ющенко в 2015 году заработал 4,73 млн руб. Все эти деньги получены от Госдумы РФ. Ему принадлежит земельный участок общей площадью 2 тыс кв м, а также жилой дом площадью 97,3 кв м в Московской области. На банковских счетах у него размещено 604,6 тыс руб.