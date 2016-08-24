Член ЦИК России в Уфе призвал не поддаваться давлению со стороны местной власти

Стоит напомнить, что все ТИКи в республике находятся в зданиях администраций городов и районов Башкирии. Исходя из этого факта, и учитывая опыт последних избирательных кампаний в Башкирии, сложно говорить об отсутствии влияния со стороны местных властей на избиркомы.