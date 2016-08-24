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Член ЦИК России в Уфе призвал не поддаваться давлению со стороны местной власти

24 августа 2016, 17:06
Сергей Сироткин провел в Уфе совещание с председателями ТИКов.

В Башкирии вчера, 24 августа, с рабочим визитом побывал член центральной избирательной комиссии России Сергей Сироткин.

Во время встречи с председателями территориальных (окружных) избирательных комиссий и избирательной комиссии Уфы он напомнил организаторам выборов, что законность и прозрачность избирательного процесса должны восприниматься как аксиома.

Сергей Сироткин призвал членов избирательных комиссий проявить твердую гражданскую позицию, честность и принципиальность, не поддаваться давлению со стороны некоторых представителей местной власти.

Стоит напомнить, что все ТИКи в республике находятся в зданиях администраций городов и районов Башкирии. Исходя из этого факта, и учитывая опыт последних избирательных кампаний в Башкирии, сложно говорить об отсутствии влияния со стороны местных властей на избиркомы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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