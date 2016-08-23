В Уфе в этом году в первый класс пойдут 12 тысяч первоклассников

Более 107 тысяч учеников пойдут в школу в этом году. Это на три тысячи больше. чем в прошлом году. Такие данные озвучила сегодня на оперативке в мэрии начальник управления образования Уфы Елена Хаффазова.
Первоклассников в этом году в Уфе 12 тысяч. На сегодня в Уфе действуют 402 образовательные организации: 128 школ, 228 детских садов и 46 учреждений дополнительного образования. В них трудятся около 12 тысяч педагогических работников. Укомплектованность педагогическими кадрами по городу составляет 98%.
Сейчас в городских школах завершается подготовка к учебному году. В этом году, по словам Хаффазовой, выделено больше бюджетных средств на приобретение игрушек и учебников.
- На учебники средств выделено больше на 69%, на игрушки - на 42%, - уточнила Хаффазова. - Также был проведен капитальный ремонт 36 школ, 40 детских садов и четырех учреждений дополнительного образования.