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В Уфе в этом году в первый класс пойдут 12 тысяч первоклассников

23 августа 2016, 11:25
В городских школах завершается подготовка к учебному году.

Более 107 тысяч учеников пойдут в школу в этом году. Это на три тысячи больше. чем в прошлом году. Такие данные озвучила сегодня на оперативке в мэрии начальник управления образования Уфы Елена Хаффазова.

Первоклассников в этом году в Уфе 12 тысяч. На сегодня в Уфе действуют 402 образовательные организации: 128 школ, 228 детских садов и 46 учреждений дополнительного образования. В них трудятся около 12 тысяч педагогических работников. Укомплектованность педагогическими кадрами по городу составляет 98%.

Сейчас в городских школах завершается подготовка к учебному году. В этом году, по словам Хаффазовой, выделено больше бюджетных средств на приобретение игрушек и учебников.

- На учебники средств выделено больше на 69%, на игрушки - на 42%, - уточнила Хаффазова. - Также был проведен капитальный ремонт 36 школ, 40 детских садов и четырех учреждений дополнительного образования.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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