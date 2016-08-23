В Уфе клиент фитнес-центра лишился ценностей на 1,3 миллиона рублей

Крупная кража произошла в Кировском районе Уфы. В одном из фитнес-центров у клиента украли 1,3 млн рублей, сообщает Ufa1. Воришка похитил из шкафчика спортсмена часы, браслет, цепочку, два кольца. Сумма ущерба оценена в 1 млн 350 тысяч рублей.
В прошлом году в Кировском районе Уфы во время тренировки в тренажерном зале у девушки из шкафчика в раздевалке украли сумку с вещами и сотовый телефон. Виновник так и не был найден.
Сейчас во многих фитнес-центрах ключи от шкафчика стандартные, подходят и к другим раздевалкам. Поэтому многие клиенты берут ценные вещи с собой.