mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе клиент фитнес-центра лишился ценностей на 1,3 миллиона рублей

23 августа 2016, 13:04
Преступление произошло в Кировском районе.

Крупная кража произошла в Кировском районе Уфы. В одном из фитнес-центров у клиента украли 1,3 млн рублей, сообщает Ufa1. Воришка похитил из шкафчика спортсмена часы, браслет, цепочку, два кольца. Сумма ущерба оценена в 1 млн 350 тысяч рублей.

В прошлом году в Кировском районе Уфы во время тренировки в тренажерном зале у девушки из шкафчика в раздевалке украли сумку с вещами и сотовый телефон. Виновник так и не был найден.

Сейчас во многих фитнес-центрах ключи от шкафчика стандартные, подходят и к другим раздевалкам. Поэтому многие клиенты берут ценные вещи с собой.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07