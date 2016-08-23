В Салавате будут судить обидчиков полицейского

Следвие считает, что в мае этого года в день «Последнего звонка» отдыхали на пляже реки Белой в городе Салават. Будучи пьяными, они учинили конфликт с патрулируещими этот участок двумя участковыми. Ланев вместе с Жоховой напали на сотрудника правоохранительных органов и нанесли ему несколько ударов по голове. Напарнику участкового удалось пресечь незаконные действия злоумышленников.