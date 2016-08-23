В Салавате будут судить обидчиков полицейского

Прокуратура Салавата направила в Салаватский городской суд уголовное дело в отношении 39-летнего Евгения Ланева, 24-летнего Александра Матвеева и 20-летней Екатерины Жоховой. Они обвиняются в публичном оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ), применение насилия, опасного для здаоровья в отншении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Следвие считает, что в мае этого года в день «Последнего звонка» отдыхали на пляже реки Белой в городе Салават. Будучи пьяными, они учинили конфликт с патрулируещими этот участок двумя участковыми. Ланев вместе с Жоховой напали на сотрудника правоохранительных органов и нанесли ему несколько ударов по голове. Напарнику участкового удалось пресечь незаконные действия злоумышленников.
- С черепно-мозговой травмой пострадавший был доставлен в больницу. Эксперты установили, что ему был причинен легкий вред здоровью, отмечается в сообщении прокуратуры.
Обвиняемые полностью признали вину в совершении преступлений.