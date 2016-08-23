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Российских паралимпийцев не пустили в Рио

23 августа 2016, 15:14
Спортивный арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России.

Сегодня стало известно о том, что российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Женейро. Спортивный арбитражный суд (СAS) отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает Р-спорт со ссылкой на САS.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля в канадском городе Торонто заявила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. В докладе приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.
Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). В ответ ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была в итоге отклонена.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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