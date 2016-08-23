Российских паралимпийцев не пустили в Рио

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля в канадском городе Торонто заявила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. В докладе приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). В ответ ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была в итоге отклонена.