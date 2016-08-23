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Политфригидность: как фейковый кандидат обнажил реальность

23 августа 2016, 10:33
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о предстоящих выборах.

После появления в соцсетях кандидата в депутаты – одномандатника Азамата Тюлюкбаева, сразу стало оживленней. Фейк фейком, но хотя бы мысли появились в такую-то жару. Я тут же вспомнила про выборы.

Тут уж, кроме банальностей, ничего и не скажешь.

Вся предвыборная кампания напоминает выцветшее покрывало на бабушкиной кровати: глаз привык, узор не различить, менять бабушка ничего не хочет – доживает.

Тройка – Медведев, Зюганов, Жириновский – висит себе картиной “Три богатыря”, никто и не вглядывается. Хрестоматийно и уныло. Ни одного интересного лица, ни одного нового лидера – серьезного или эпатажного – не воспитали. Экстрасенсов привлекли бы в штаб, что ли... Кто-кто, а они пользуются бешеной популярностью. Кашпировский, кстати, вынырнул на волне кризиса, могли бы и его подключить.

Иногда мелькнут на экранах или баннерах известные лица башкирских деятелей, само собой – от единороссов. Родные лица, привыкали десятилетиями. Привет им.

Но скучно, господа-товарищи. Глазу и ушам не за что цепляться – ни интересных пиар-ходов, дизайна, роликов... Хоть бы вирусники запустили – креативной и грамотной молодежи сейчас много, а им за учебу платить немалые деньги, подработали бы. Деньги же выделялись, повеселили бы пресловутый электорат, в благодарность пришли бы на выборы. А про нафталиновые слоганы и говорить не стоит - их стало гораздо больше, чем раньше. Ощущение, что вытащили из советских дач динозавров-журналистов да и сэкономили заодно.

За все время развеселил только плакат, грозный такой, ух: “Правительство! Делай или уходи!”. Представила вереницу правительственных чиновников, стыдливо и печально покидающих Белый дом. “Они не делали и ушли”... Это такая игра – ребенок сдвигает брови, пугает, а взрослый должен делать вид, что ему страшно. Ребенок счастлив.

Судя по всему – разговорам в маршрутках и общественных местах, сериалам, которые смотрят мои родственники и знакомые в разных уголках республики, народ явно позабыл, что он до 18 сентября – не народ, а электорат.

Но тут появляется Он. Азамат Тюлюкбаев. Искренний такой, простой, скорее всего, из Туймазов или Баймака. Скорее всего, пробивался в жизнь, втюхивая книги и подарки прохожим, тем и зарабатывал. Наверно, учился в ВЭГУ, полтора курса, насколько денег хватало. А после долгой борьбы на выживание, понял, что лучшая работа в стране – быть депутатом. Им при желании может стать каждый, демократия позволяет. И пошло-поехало! Старушки так и рвутся рассказать сыночку о своих бедах. Девушки млеют от деятельного красавца. Мужики за рюмашкой водки готовы излить душу и показать все ужасы многоквартирного дома в крайне аварийном состоянии.

И вся эта смешная предвыборная кутерьма Азамата Тюлюкбаева от блогера Харта Исхакова вдруг открыла страшную суть происходящего. Помните, недавно было в ходу жаргонное словечко – “паралелльно”? Так вот – всем параллельно. Рядом, но не с нами. Даже стыдно говорить про выборы, уж тем более дискутировать и переживать. Ну взрослый человек, вроде неглупый, о чем ты?..

А пока там в штабах готовятся к выборам, весь их электорат занят выживанием, перекредитованием, и чтобы не падать духом, везет в долг семьи на море. И снова закаленные пенсионеры таскают с дачных участков детям и внукам, вернувшимся после отпусков без гроша в кармане, кабачки и помидоры. Держаться-то надо. И будем держаться, раз уж родились на этот свет. Будем радоваться жизни, работать на двух-трех работах, растить детей, ходить в театры и на концерты, смотреть фильмы и обмениваться книгами, мечтать, что там еще – да, надеяться и верить! И, пока есть время, не думать, есть ли жизнь после пенсии.

И во всем этом предвыборном "ничего" только одно вызывает эмоции. Грустно, что реального Азамата Тюлюкбаева не существует. Честного одномандатника. Парня с нашего двора. Вылечил бы от политфригидности, красава...

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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