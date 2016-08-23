Политфригидность: как фейковый кандидат обнажил реальность

А пока там в штабах готовятся к выборам, весь их электорат занят выживанием, перекредитованием, и чтобы не падать духом, везет в долг семьи на море. И снова закаленные пенсионеры таскают с дачных участков детям и внукам, вернувшимся после отпусков без гроша в кармане, кабачки и помидоры. Держаться-то надо. И будем держаться, раз уж родились на этот свет. Будем радоваться жизни, работать на двух-трех работах, растить детей, ходить в театры и на концерты, смотреть фильмы и обмениваться книгами, мечтать, что там еще – да, надеяться и верить! И, пока есть время, не думать, есть ли жизнь после пенсии.