Лера Кудрявцева станет ведущей телеканала БСТ

В социальных сетях активно распространяется информация, что в новом телевизионном сезоне одним из лиц телеканала БСТ станет популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева. Ее супруг нападающий Игорь Макаров заключил контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев» на один сезон. И многие предположили, что Кудрявцева приедет за своим мужем в Уфу, и, чтобы не терять время, станет соведущей журналиста БСТ Димы Каретко в утренней программе «Салям»
- Такую возможность исключать нельзя, на нашей профессиональной телевизионной кухне и не такое бывает, - отметил в телефонном разговоре с Медиакорсетью директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов. – Мы думаем, что Лера этот год проведет в Уфе вместе с супругом, поддерживая его, и надеемся, что, возможно, она станет ведущей телеканала БСТ.