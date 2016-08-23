mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Лера Кудрявцева станет ведущей телеканала БСТ

23 августа 2016, 18:25
Возможно, она будет вести утреннюю программу «Салям».

В социальных сетях активно распространяется информация, что в новом телевизионном сезоне одним из лиц телеканала БСТ станет популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева. Ее супруг нападающий Игорь Макаров заключил контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев» на один сезон. И многие предположили, что Кудрявцева приедет за своим мужем в Уфу, и, чтобы не терять время, станет соведущей журналиста БСТ Димы Каретко в утренней программе «Салям»

- Такую возможность исключать нельзя, на нашей профессиональной телевизионной кухне и не такое бывает, - отметил в телефонном разговоре с Медиакорсетью директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов. – Мы думаем, что Лера этот год проведет в Уфе вместе с супругом, поддерживая его, и надеемся, что, возможно, она станет ведущей телеканала БСТ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07