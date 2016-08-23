Лера Кудрявцева станет ведущей телеканала БСТ

- Такую возможность исключать нельзя, на нашей профессиональной телевизионной кухне и не такое бывает, - отметил в телефонном разговоре с Медиакорсетью директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов. – Мы думаем, что Лера этот год проведет в Уфе вместе с супругом, поддерживая его, и надеемся, что, возможно, она станет ведущей телеканала БСТ.