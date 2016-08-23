Главред «Вестника образования»: школьная программа чрезмерно усложнена

- Я считаю, программа действительно перегружена, - заявил Глазков «Медиакорсети». – Мы хотим добиться, чтобы у нас была, как раньше, политехническая школа. Чтобы школьник знал все предметы: и математику, и физику, и биологию, и другие. Так быть не может. Есть базовый уровень, который он должен знать, а все остальное – по спецкурсу.