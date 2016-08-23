Главред «Вестника образования»: школьная программа чрезмерно усложнена

Школьные программы сегодня чрезмерно усложнены, из-за чего дети не усваивают даже базовые знания. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Вестник Башкортостана», заслуженный учитель России Юрий Глазков, который сегодня встречался с руководством администрации Уфы
- Я считаю, программа действительно перегружена, - заявил Глазков «Медиакорсети». – Мы хотим добиться, чтобы у нас была, как раньше, политехническая школа. Чтобы школьник знал все предметы: и математику, и физику, и биологию, и другие. Так быть не может. Есть базовый уровень, который он должен знать, а все остальное – по спецкурсу.
Исключение в этом правиле, по мнению Глазкова, составляет русский язык. Им должны владеть на высоком уровне все без исключения.
- Русский язык должен быть одного уровня, - подчеркнул он. – Я знаю проблемы Башкортостана, Уфы, проблемы национального образования. Надеюсь, что скоро эти учебники войдут в федеральный перечень. Но при этом изучение национальных языков, я считаю, должно быть только по выбору. Иначе и быть не может.