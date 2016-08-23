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Башкирию в Рио должны были представлять 14 спортсменов

23 августа 2016, 16:55
Сегодня спортивный арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России.

Башкирию на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро должны были представлять 14 спортсменов. Об этом ИА «Медиакорсеть» сообщили в министерстве молодежной политики и спорта республики.

Спортсмены из республики должны были сразиться в таких видах спорта, как настольный теннис (Елена Прокофьева), легкая атлетика (Андрей Жирнов, Андрей Коптев, Анна Кулинич-Сорокина, Алина Самигуллина, Анатолий Быстров и Григорий Андреев, Елена Паутова), плавание (Богдан Мозговой, Михаил Зимин, Анна Крившина, Артур Сайфутдинов), фехтование на колясках (Альберт Камалов и Тимур Хаматшин).

Напомним, что сегодня стало известно о том, что российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Женейро. Спортивный арбитражный суд (СAS) отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР).

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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