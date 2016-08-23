Башкирию в Рио должны были представлять 14 спортсменов

Башкирию на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро должны были представлять 14 спортсменов. Об этом ИА «Медиакорсеть» сообщили в министерстве молодежной политики и спорта республики.
Спортсмены из республики должны были сразиться в таких видах спорта, как настольный теннис (Елена Прокофьева), легкая атлетика (Андрей Жирнов, Андрей Коптев, Анна Кулинич-Сорокина, Алина Самигуллина, Анатолий Быстров и Григорий Андреев, Елена Паутова), плавание (Богдан Мозговой, Михаил Зимин, Анна Крившина, Артур Сайфутдинов), фехтование на колясках (Альберт Камалов и Тимур Хаматшин).
Напомним, что сегодня стало известно о том, что российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Женейро. Спортивный арбитражный суд (СAS) отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР).