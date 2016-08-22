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В Уфе вандалы разрушили очередной арт-объект

22 августа 2016, 14:09
На этот раз пострадал "Одинокий романтик".

В Уфе в парке Кашкадан разрушен арт-объект «Одинокий романтик». Фотографию выложили участники группы БашДТП. Экспозиция представляла собой мужчину и его преданного друга собаку. Вандалы разрушили фигуру человека, но животное не тронули.

Арт-объект был установлен в 2009 году, он выполнен из бетона, с верху покрыт бронзовой краской. По задумке скульпторов мужчина - это обычный уфимец, образованный интелегент. Но не смотря на то, что он живет в мегаполисе, человек все равно остается романтиком. Собака всегда следует за своим другом.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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