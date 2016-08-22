В Уфе вандалы разрушили очередной арт-объект

Арт-объект был установлен в 2009 году, он выполнен из бетона, с верху покрыт бронзовой краской. По задумке скульпторов мужчина - это обычный уфимец, образованный интелегент. Но не смотря на то, что он живет в мегаполисе, человек все равно остается романтиком. Собака всегда следует за своим другом.