В Уфе до конца года запретят парковку автомобилей из-за ярмарок

В Уфе около домов на ул. Рабкоров, 3 и 7 в течение четырех месяцев в выходные будет запрещена парковка автомобилей. Это связано с предстоящими сельскохозяйственными ярмарками, сообщает пресс-служба администрации города. Ограничение будет действовать с 27 августа до 25 декабря.