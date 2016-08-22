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В Уфе до конца года запретят парковку автомобилей из-за ярмарок

22 августа 2016, 10:07
Парковаться нельзя будет во дворах на улице Рабкоров.

В Уфе около домов на ул. Рабкоров, 3 и 7 в течение четырех месяцев в выходные будет запрещена парковка автомобилей. Это связано с предстоящими сельскохозяйственными ярмарками, сообщает пресс-служба администрации города. Ограничение будет действовать с 27 августа до 25 декабря.

- На внутреннем дворовом проезде будут установлены дорожные знаки, запрещающие парковку в выходные дни, - говорится в сообщении. - Администрация района просит быть внимательней и не оставлять автомашины в неположенном месте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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