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В Башкирии Volkswagen Polo въехал в КАМАЗ

22 августа 2016, 12:32
Водитель чудом остался жив.

Сегодня, 22 августа, в 6 утра на трассе M5 «Самара-Уфа-Челябинск» в Чишминском районе произошла авария. Водитель иномарки Wolkswagen Polo, по словам очевидцев, ехал по одной из трех полос дороги, а когда дорога стала двухполосной, не успел перестроиться и столкнулся с КАМАЗом.

В результате легковушку отбросило в сторону, и она перевернулась. От машины мало что осталось. Водитель пострадал, но остался жив – очевидцы видели, как его увезла скорая помощь. Фотография с места происшествия предоставлена участниками группы в социальной сети БашДТП.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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