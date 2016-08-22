В Башкирии Volkswagen Polo въехал в КАМАЗ

Сегодня, 22 августа, в 6 утра на трассе M5 «Самара-Уфа-Челябинск» в Чишминском районе произошла авария. Водитель иномарки Wolkswagen Polo, по словам очевидцев, ехал по одной из трех полос дороги, а когда дорога стала двухполосной, не успел перестроиться и столкнулся с КАМАЗом.