mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии продавщица булочек присвоила более 300 тысяч рублей

22 августа 2016, 15:26
Женщина получила условный срок.

В Белорецке 49-летняя работница хлебопекарни попалась на краже, она присвоила более 300 тысяч рублей. Городской суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.

Как установили правоохранители, в течение двух лет, с 2012 по 2014 год, продавщица занижала в тетрадях сумму выручек. Она присваивала себе часть денег. Ущерб, нанесеный предприятию, оценен в 338 тысяч рублей.

- Подсудимая полностью признала свою вину и вернула 209 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44