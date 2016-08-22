В Башкирии продавщица булочек присвоила более 300 тысяч рублей

В Белорецке 49-летняя работница хлебопекарни попалась на краже, она присвоила более 300 тысяч рублей. Городской суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.
Как установили правоохранители, в течение двух лет, с 2012 по 2014 год, продавщица занижала в тетрадях сумму выручек. Она присваивала себе часть денег. Ущерб, нанесеный предприятию, оценен в 338 тысяч рублей.
- Подсудимая полностью признала свою вину и вернула 209 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.