В аэропорту Уфы пассажиры заблокировали выход на посадку

Задержка рейса Уфа – Джерба (Тунис) стала причиной резкого недовольства пассажиров в аэропорту, из которого должен был вылететь самолёт авиакомпании Azur air.
Самолёт должен был вылететь из воздушной гавани Уфы 21 августа в 19:35, но из-за поломки было принято решение о задержке рейса. Сначала авиакомпания планировала поменять сломавшуюся деталь, но позже было принято решение о замене борта.
Как сообщает РИА Новости, после нескольких часов ожидания пассажиры начали бунтовать, и перекрыли выход на посадку, тем самым парализовав работу аэропорта. Полиция задержала одного из зачинщиков.
По последним данным рейс вылетел в 9:22 по уфимскому времени, общее время задержки рейса составило более 14 часов.
- В 9.22 самолет с 232 пассажирами на борту вылетел по маршруту. Вылетели все зарегистрированные пассажиры, - сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Татьяна Ризван агентству РИА Новости.