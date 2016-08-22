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В аэропорту Уфы пассажиры заблокировали выход на посадку

22 августа 2016, 09:36
Пассажиры задержанного на 13 часов рейса устроили бунт в зоне вылета.

Задержка рейса Уфа – Джерба (Тунис) стала причиной резкого недовольства пассажиров в аэропорту, из которого должен был вылететь самолёт авиакомпании Azur air.

Самолёт должен был вылететь из воздушной гавани Уфы 21 августа в 19:35, но из-за поломки было принято решение о задержке рейса. Сначала авиакомпания планировала поменять сломавшуюся деталь, но позже было принято решение о замене борта.

Как сообщает РИА Новости, после нескольких часов ожидания пассажиры начали бунтовать, и перекрыли выход на посадку, тем самым парализовав работу аэропорта. Полиция задержала одного из зачинщиков.

По последним данным рейс вылетел в 9:22 по уфимскому времени, общее время задержки рейса составило более 14 часов.

- В 9.22 самолет с 232 пассажирами на борту вылетел по маршруту. Вылетели все зарегистрированные пассажиры, - сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Татьяна Ризван агентству РИА Новости.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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